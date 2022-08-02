Çalışma hayatında yaşanması muhtemel riskleri güvence altına alan Allianz Türkiye, 88 bin iş yerinden sadece 25 bini sigortalı olan Bursa’da, iş yeri sahiplerini “İşyerim Sigortası” yaptırmaya davet ediyor.BURSA (İGFA) - Allianz Türkiye; İşyerim Sigortası ile iş yerlerini ve iş yerlerinde bulunan değerleri yangın, deprem, hırsızlık, sel ve su baskınından iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına alıyor.

Üç farklı paket imkânı sunan İşyerim Sigortası; Bursalı esnafın ve iş yeri sahiplerinin karşılaşabileceği risklere karşı işyerlerini korumaya alabilmelerini sağlayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Allianz Türkiye Elementer Ticari Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, “Allianz İşyerim Sigortası’nın sunduğu farklı paket seçenekleri, iş yerlerinin faaliyet alanları için uygun çözümlerin seçilmesine olanak tanıyor. Bununla birlikte sigortalılarımız arzu ederlerse İşyerim Sigortası ile müşterilerini ve çalışanlarını da güvence altına alırken geniş asistans hizmetlerinden de yararlanabiliyor” dedi.

3,1 milyon nüfuslu Bursa’da 88 binin üzerinde iş yeri olduğuna dikkat çeken ve ilde yalnızca 25 bine yakın sigortalı iş yeri olduğunu belirten Örkün, “Son dönemde yaşanan pandemi, doğal afetler, ekonomik belirsizlik gibi sorunların etkileri gözle görünür oranda artıyor. Tüm bu sorunların sebep olduğu ekonomik kayıpları en yoğun şekilde hisseden kesimlerden biri de iş dünyası. Sigorta sektörü, yaşanılan ekonomik kayıpların önemli bir bölümünü karşılıyor. Bu noktada tedbir olarak sigorta, olmazsa olmaz bir destek aracı. Allianz Türkiye olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Bursa dahil tüm illerdeki müşterilerimizi farklı paket seçeneklerinden yararlanıp teminat kapsamını genişletebilecekleri, zengin asistans ve ek hizmetlerden yararlanabilecekleri İşyerim Sigortası yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.