Bursa’da okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 yaş okullaşma oranı yüzde 95’e ulaştı.

Bursa’da okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 yaş okullaşma oranı yüzde 95’e ulaştı.

Bursa’da okul öncesi eğitime katılım oranlarının büyük bir artış gösterdiğini dile getiren Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Çocuklarımızı temel eğitim sürecine hazırlayan okul öncesi eğitim çerçevesinde ilimizde çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Çocuklarımız, özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan hayatlarının ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve de çok hızlı bir öğrenme potansiyeli sergilerler. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımızın bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından büyük bir önem taşıyor. Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla Bursa’da 5 yaş okullaşma oranı yüzde 95’e ulaştı” dedi.

Okul öncesi eğitimini almayan çocukların, alanlara göre hayata bir sıfır geride başladığını ifade eden Gür, “Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır. Ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır. Çocuklarımızın ilköğretime hazır bulunuşluklarına katkıda bulunacak olan bilgi ve becerinin alt yapısını oluşturan okul öncesi eğitim aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğinin de en önemli göstergelerinden biri. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu davranışlar sürdürebilmelerine yönelik eğitimcilerimizin eğitimlerine de önem veriyoruz. Okul öncesi eğitim kurumlarımızdaki yönetici ve öğretmenlerimize rehberlik etmek üzere çeşitli mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı bir temel eğitim nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür. Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitim, eğitim gömleğinin ilk düğmesidir” dedi.