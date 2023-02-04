Bursa’da bu yıl 6.’sı gerçekleşen Hamsi ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü. Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1 ton hamsi dağıttı.

Bursa’da bu yıl 6.’sı gerçekleşen Hamsi ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü. Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1 ton hamsi dağıttı.

Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve beraberinde yoğun katılım sağlandı. 1 ton hamsi dağıtılan festivalde, yüzlerce kişi sıraya bekledi.

“1 ton hamsi dağıtıldı”

Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu, “Biz bunu Rizeliler olarak yapıyoruz ama burada Kafkasya’dan, Anadolu’dan, Güneydoğu’dan insanlar var. Biz Rize’de doğduk, Bursa’da doyduk. Belediye başkanlarımızdan destek alıyoruz. Bu yıl da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan destek aldık. Geleneksel hâle getirdiğimiz hamsi festivalini, her yıl çoğaltarak yapıyoruz. Bu yıl da 1 ton hamsiyi 5 bin kişiye dağıtacağız. Bursa’yı hamsiye doyuracağız” şeklinde konuştu.

Hamsi ekmeğin tadına bakıp, beğendiğini dile getiren 8 yaşındaki Mehmet Kerem, “Beykozluyum, Bursa’da yaşıyorum, Hamsi Festivali’ni duyunca babam beni buraya getirdi” dedi.