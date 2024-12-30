Bursa Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eTwinning Okul Etiketi Takdim Töreni, Sadettin Türkün Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Millî Eğitim Müdürlüğü, eTwinning Okul Etiketi takdim töreni gerçekleştirdi. Törene Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, eTwinning Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Ertan Kocabaş, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Türkiye Teknoloji Takımı bölge sorumluları, proje mentörleri ve Bursa’da ödül almaya hak kazanan 41 okulun öğretmen ve yöneticileri katıldı.

Törende konuşan eTwinning Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Ertan Kocabaş, eTwinning platformunun eğitimdeki önemine değindi.

Kocabaş, bu ödülün, projelerde birçok kriteri başarıyla yerine getirmiş olmanın bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, eTwinning projeleri sayesinde öğretmenlerin hem teknolojiyi hem de müfredatı kullanarak işbirliği içinde projeler geliştirdiğini, öğrencilerin ise bu projeler sayesinde teknoloji, kültürel etkileşim, dil becerisi ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirdiğini ifade etti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, proje standlarını gezerken öğrencilerin projelerini kendilerinin tanıttığını, öğretmenlerinin ise onları destekleyici bir lider olarak rehberlik ettiğini gözlemlediğini söyledi.

Bu durumun Maarif Modeli'ne uygun bir eğitim anlayışını yansıttığını belirtti. Alireisoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her kademede öğretmenleri desteklemeye hazır olduklarını, çalışmaların tabana yayılması ve daha fazla öğrenciye ulaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu yıl okullarda kurulan Teknoloji kulüpleri ile eTwinning yapan öğretmenlerin bu kulüplerle iletişim kurarak içerik paylaşımında bulunmalarını istedi.

Öte yandan etkinlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre yürütülen eTwinning projeleri örneklerle tanıtıldı.

Çalıştay ve konferanslara davet edilen öğretmen ve öğrencilerin başarılı projeleri de stantlarda sergilendi. Program, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın video mesajı ve eTwinning Bursa Tanıtım videosuyla başladı, ardından eTwinning Okul Etiketi Belge Takdim Töreni ile sona erdi.