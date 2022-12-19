Bursa’nın İznik ilçesinde 40 metrelik çınar ağacı, büyük bir gürültüyle lokanta ve çay ocağının üzerine devrildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde 40 metrelik çınar ağacı, büyük bir gürültüyle lokanta ve çay ocağının üzerine devrildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin en yoğun caddelerden olan Kılıçaslan Caddesi’nde 40 metrelik çınar ağacı büyük bir gürültüyle devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar panikle ne olduğunu anlamaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir kimsede yaralanma olmadığını tespit ederken, çınar ağacının lokanta ve çay ocağının üzerine devrilmesi nedeniyle hasar oluştu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.