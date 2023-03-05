Yeşil-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşıyor. Yeşil-beyazlı takımın taraftarları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu hınca hınç doldurdu. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı mücadeleyi yerinde takip etti.

Bursaspor’un Amed Sportif Faaliyetler’le oynadığı karşılaşmayı yaklaşık 40 bin taraftar stadyumda takip etti.

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