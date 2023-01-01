Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da beklenen yeni yıl, büyük bir coşkuyla kutlandı. 2022 yılına konser tadında veda etmek isteyen Bursalı dinleyiciler, uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen ünlü sanatçı Petek Dinçöz, 90’ların unutulmaz ismi Bendeniz, yazdığı ve seslendirdiği şarkılar ile gönüllerde taht kuran Ersay Üner ve sahne şovları ve seslendirdiği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Bursa’nın sevilen sanatçısı Mehmet Çevik ile 2023 yılına merhaba dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da beklenen yeni yıl, büyük bir coşkuyla kutlandı. 2022 yılına konser tadında veda etmek isteyen Bursalı dinleyiciler, uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen ünlü sanatçı Petek Dinçöz, 90’ların unutulmaz ismi Bendeniz, yazdığı ve seslendirdiği şarkılar ile gönüllerde taht kuran Ersay Üner ve sahne şovları ve seslendirdiği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Bursa’nın sevilen sanatçısı Mehmet Çevik ile 2023 yılına merhaba dedi.

Bursa’da yeni yıl coşkusu eğlence mekanlarında doldu taştı. Kimi yeni yılı ailesiyle evinde karşılarken kimi de arkadaşları ve sevdikleriyle eğlencenin nabzını tuttu.

Sahnesiyle hayran bıraktı

Gençlik aşkı ile evliliğinin ardından Türkiye’ye dönen ve sekiz yıl aradan sonra yeniden sahnelere dönüş yapan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, yeni yılı Bursa’da karşılayan isimlerden biri oldu. Derin göğüs dekolteli, taşlarla süslenmiş beyaz elbisesi ile kendisine hayran bırakan güzel şarkıcı, sahne performansı ile büyüledi. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin yanına inerek tek tek ‘Hoş geldiniz’ diyen Dinçöz, hatıra çekinmek isteyen sevenlerini kırmadı. Geçmişten günümüze seslendirdiği şarkılar ile Bursalı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Dinçöz, yeni yılda Bursalı sevenleri için aşk, para ve huzur diledi.

2023’e nostaljik merhaba

90’lı yılların unutulmaz seslerinden biri olan, günümüzde de yeni çalışmalarıyla birlikte adından söz ettiren Bendeniz, yeni yıla Bursa’da merhaba dedi. Yoğun bir ilginin olduğu geceye nostalji rüzgarıyla başlayan güzel şarkıcı, popüler çalışmalarından ‘Satmışım’ ve ‘Güzeller Güzeli’ ile büyük beğeni topladı. Sahnedeki enerjisiyle birlikte gece boyunca dinleyicilerini de coşturan Bendeniz, Türk müziğinin popüler şarkılarına da repertuvarında yer verdi. Dansları ve eğlenceli tavırlarıyla birlikte dikkati çeken Bendeniz, Bursalılara keyif dolu bir gece yaşattı.

Müzik ziyafeti sundu

Bursa’da yeni yılı karşılayan bir diğer ünlü şarkıcı ise Ersay Üner. ’Tatlım tatlım’, ’Nokta’, ’İki aşık’ gibi popüler şarkılara imza atan ve seslendiren Ersay Üner, yeni yılı Bursa sahnesinde sevenleriyle kutladı. Neşeli orkestrası ve sempatik halleriyle dikkat çeken Ersay Üner, gece boyunca misafirlerini eğlendirdi. Kendisine ait şarkıların yanı sıra birçok şarkıyla sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan şarkıcı, klavye başına geçerek şarkılara ritim tuttu. Gece boyunca temponun yüksek olduğu konserde Bursalı dinleyicilerde şarkılara eşlik etti.

Sahne şovları ile büyüledi

Sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Bursa’nın sevilen sanatçısı Mehmet Çevik, yeni yıl coşkusunu Bursalı dinleyicileri ve ailesiyle birlikte kutladı. Daha önce vinçle sahneye inmesi ve tabutla sahneye çıkması ile hafızalara kazınan Çevik, sahne performansı ile büyüledi. Yakın zamanda Serdar Ortaç ile düet yapacağı müjdesini veren Çevik, 2023’ü mutlulukla karşıladı. Geri sayımın ardından eşi Gizem Çevik’i sahneye davet ederek ‘Sevdiklerinizle hep birlikte olacağınız güzel bir yıl diliyorum.’ diyerek eşine sarıldı. Ardından eğlenceye hız kesmeden devam eden programda Mehmet Çevik seslendirdiği şarkılar ile Bursalı dinleyicilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.