Bursa’da 4 katlı bina, yıkım sırasında aniden yerle bir oldu. O sırada binanın önünde duran bir kişi enkazın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K.’ye ait eski ve kullanılmayan 4 katlı binada ruhsatlı yıkım çalışması yapıldığı sırada bina aniden çökerek yerle bir oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, olay yerini toz bulutu kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, AFAD, sağlık, polis, itfaiye ve Yıldırım Belediyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ve AFAD’ın arama köpeği yaptığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığını tespit etti. Yıkım sonrası olay yerinde bulunan 3 araç zarar gördü. Çevredeki tüm iş yerlerini toz kaplarken, binanın önünde bulunan ağaç ve elektrik direği de yıkıldı.

Binanın yıkılma anı ve bir kişinin enkazın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölen veya yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.