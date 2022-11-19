Bursa’da sahte çekle 1 milyon değerinde ürün alan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda ayrıca 2,5 milyon lira değerinde sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Bursa’da sahte çekle 1 milyon değerinde ürün alan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda ayrıca 2,5 milyon lira değerinde sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Bursa ve İstanbul illerinde sahte çeklerle piyasadan 1 milyon lira değerinde ürün alıp vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Bursa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla operasyon düzenlendi. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri Bursa ve İstanbul ilinde bulunan şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise ayrıca piyasa sürülmek üzere hazırlanmış 2.5 milyon liralık sahte çekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.A, H.H.Y, C.E, G.B ve S.K çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanırken, T.P isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.