30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Bursa’da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Bursa’da coşkuyla kutlandı.

Atatürk heykeline çelenk sunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Zafer Bayramı kutlamalarına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Bursa milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda bürokrat katıldı. Kutlama programında çelenk sunumunun ardından Vali Yakup Canbolat, vilayet binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la birlikte üstü açık araçla vatandaşların bayramını kutladı. Selamlama sonrası Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyeleri folklor ekipleri gösterilerini sundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı’ndan Veteriner Binbaşı Mustafa Sönmez yaptı. Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibinin gösterileri sonrası program resmi geçitle sona erdi. Bayraklar eşliğinde törenlere eşlik eden vatandaşlar 30 Ağustos coşkusunu birlikte yaşadı.