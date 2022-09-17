Bursa’da üç katlı binadan çıkan yangında 1 kişi ağır yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa’da üç katlı binadan çıkan yangında 1 kişi ağır yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Öztuna Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken içeride bulunan 24 yaşındaki Ufuk İ. yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.