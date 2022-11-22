Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yıldırım İlçe Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 29 ayrı suçtan kaydı ve 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalanarak gözaltına alındı. "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bursa’da 29 ayrı olaydan suç kaydı sebebiyle aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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