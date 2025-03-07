Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, 2024 yılında 112 ambulanslarının 270 bin 454 vaka gerçekleştirdiğini ve günde ortalama 739 hastaya acil sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Bursa’da 2024 yılı boyunca verilen acil sağlık hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bin 357 personelin görev yaptığını dile getirdi. İl genelinde 97 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunduğuna dikkat çeken Dr. Yıldırım, "İlimizde 133 adet acil yardım ambulansı ile fiilen acil sağlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra 4 adet kar paletli, 2 adet yenidoğan, 1 adet dört sedyeli, 1 adet obez ve yoğun bakım ambulansı olmak üzere 8 adet donanımlı ambulans da envanterimizde yer almaktadır" dedi.

Şehir içinde 6 dakikada ulaşıyor

Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024 yılı içerisinde 600 bin 339 adet çağrı geldiğinin bilgisini veren Dr. Yıldırım, "Komuta Kontrol Merkezi tarafından, 2024 yılı içerisinde acil sağlık hizmetleri istasyonlarına toplam 270 bin 454 adet vaka atanmıştır. Acil yardım ambulanslarımız ile günlük ortalama 740 hastaya acil sağlık hizmeti verildi. Ambulanslarımızın şehir içinde vakaya ulaşma süresi ortalama 5,8 dakika, kırsalda ise ortalama 13,7 dakika oldu. 112’nin daha hızlı ve verimli çalışması bir noktada vatandaşlarımızın elindedir. Çünkü acil sağlık hizmetleri yalnızca hayati durumlarda alınması gereken bir hizmettir. Doğru çağrılar yapılırsa gerçek hastalar hayata tutunur" şeklinde konuştu.

Dr. Yıldırım ayrıca 2023 yılında il dışına sevk edilen hasta sayısının 127 olduğunu bu rakamın 2024 yılında 84’e gerilediğini sözlerine ekledi.

Fermuar sistemi hayat kurtarır

Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda hayata geçirdiği "Fermuar Sistemiyle Yaşam Yol Ver" projesinin Bursa’da başarıyla uygulanmaya başladığına vurgulayan Dr. Yıldırım, "Şehrimizde bu sistemin başarıyla örneklerine rastlıyoruz. 112 Başhekimliğimiz bu konuda taksi, dolmuş ve otobüs şoförleriyle bir araya gelip yeni sistemin önemini anlatıyor. Ayrıca yıl içinde çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek bu uygulamanın ilimizde bilinmesini ve benimsenmesini hedefliyoruz. İlimizde bu konuyu çok önemsiyoruz. Fermuar sistemi, acil ambulanslarımızın gerek vakaya erişim sürelerinde gerek hastalarımızın hızlıca tedavi merkezlerine sevk edilmesinde kritik öneme sahip" diye konuştu.