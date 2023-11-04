Bursa’nın İznik ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Veysel Çalık (35) idaresindeki 16 BCV 420 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa Girgin (77) yönetimindeki 16 FBS 67 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletlerinden düşen sürücüler asfalt zemine savrularak yaralandılar.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.