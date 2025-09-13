Bursa’da gece yarısı ekipler tarafından durdurulan bir şahsın çok sayıda yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 01.00 sıralarında Ankara Yolu üzerinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Yapılan incelemede, şahıs hakkında dolandırıcılık, tehdit, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, hakaret ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından toplam 9 yakalama emrinin bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 7 aydır firari olarak arandığı tespit edilen şahsın, ayrıca 19 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.