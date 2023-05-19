Bursa’nın İnegöl ilçesinde 13 günde 13 motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl ilçesinde 13 günde 3 bisiklet 10 motosiklet olmak üzere 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

15 gün önce Mahmudiye mahallesinde ki caminin bahçesinden park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinden eşkalini tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, peşine düştü. Olayın ardından şüpheli her gün bir motosiklet çaldı. 13 motosiklet çalan şüpheli Selçuk K.(41), polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.