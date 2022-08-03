Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri BTSO’ya ziyaret gerçekleştirdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile bir araya gelen, Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türkiye’nin önde gelen meslek kuruluşları arasında yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (BTSO) ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, 1911 yılında şubenin kuruluşunda çok büyük pay sahibi olan, 110 yılı aşkın süredir ilgisini ve desteğini hiç eksik etmeyen BTSO’ya Türk Kızılay adına teşekkür etti. Başkan Tutanç, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’da her alanda birçok öncülüğe imza atan BTSO'nun yardıma muhtaç bireyleri hiçbir zaman unutmadığını belirtti.

“BİR YILDA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞTIK”

Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak Bursa’nın tüm sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürüterek, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşma potansiyellerinin arttığına dikkat çeken Başkan Tutanç, sosyal ve kültürel anlamda elimizdeki tüm imkanlarla her kesimden binlerce bireye ulaştıklarını söyledi.

Sadece 2021 yılında yaklaşık 15 bin kişiye sürekli yardım, 200 bin kişiye eğitim, maddi/ayni yardım, sosyal faaliyetlerde bulunan Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin yardımseverlerin destekleri ile bir çok dezavantajlı gruba yardım elini uzattığını belirten Tutanç, "Türk Kızılay’ın tüm geliri bağışçılar tarafından oluşuyor, burada toplumda bilinenin aksine devletin maddi anlamda bir yardımı Türk Kızılay’a mevcut değil. Türk Kızılay Bursa Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve gönüllü ordusu ile faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.