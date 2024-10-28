Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü dolayısıyla ‘Çok Yaşa Cumhuriyet Sergisi’ düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümünü birbirinden farklı programlarla kutluyor. Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Çok Yaşa Cumhuriyet Sergisi’, Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını ve Bursa’ya olan sevgisini yaşatmak amacıyla hazırlanan sergide, Atatürk’ün 1922-1938 yılları arasında gerçekleştirdiği Bursa ziyaretlerinden günümüze ulaşan hatıralarıyla birlikte kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar yer alıyor. Atatürk’ün Bursa’da imzaladığı belge ve defterler ile Uluumay Müzesi’nde bulunan Cumhuriyet dönemi şapkalarından bir seçki de sergide yer alıyor. Özel koleksiyonda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen’e, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın eşi Reşide Bayar’a, 9. dönem Erzincan Milletvekili Ahmet Ziya Soylu’ya, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü’ye, ayrıca Bursalı Muazzez İlmiye Çığ’a ait şapkalar da bulunuyor. Sergi, 28 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

“Cumhuriyet’i, değerlerini ve ilkelerini yaşatıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in coşkusunu Bursa’nın her yerinde hissettiklerini söyledi. Atatürk’ün 1922 ile 1938 yılları arasında 18 kez Bursa’yı ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, Cumhuriyet’in ilanından sonra ise Bursa’yı devrimlerin toplumsal altyapısının inşa edilmesinde önemli bir merkez olarak gördüğünü dile getirdi. Atatürk’ün gezilerinin tekstil sektöründen kaplıca turizmine, sanayi hamlelerinden Uludağ’da kış turizmine yönelik yatırımlara kadar Bursa’nın her alanda gelişmesine katkı sağladığını anlatan Başkan Bozbey, “Sergide yer alan eşyalar da Ata’mızın Bursa’mıza ve Bursalılara verdiği değerin bir kanıtıdır. Sergimizdeki eşyalar ve hatıralar yalnızca ulu önderimizin hayatına dair parçalar değil, Cumhuriyet değerlerini bizlere hatırlatan canlı birer semboldür. Ata’mızın ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözlerinin rehberliğinde onun anısını yaşatan bu önemli sergiyi açarken bizlere en büyük mirası olan Cumhuriyet’i, değerlerini ve ilkelerini de yaşatıyoruz” dedi.

“Çok yaşa Cumhuriyet”

Serginin hazırlanmasında koleksiyonerlerden ve müzelerden önemli destekler alındığını belirten Başkan Bozbey, anlamlı iş birliğinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak ve onu gelecek nesillere taşımak adına yol gösterdiğini söyledi. Başkan Bozbey, “Sergimizin hazırlanmasında emeği geçen başta Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ve Müzeler Şube Müdürlüğümüz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma, Uluumay Müzesi’ne, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ’a, belediyemiz ile iş birliğinde bulunan tüm Cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum. Çok yaşa Cumhuriyet” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler sergiyi gezerek, eserleri yakından inceledi. Programın sonunda Ceren Toksöz tarafından katılımcılar için mini bir konser verildi. Serginin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.