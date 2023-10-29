Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlama programı Bursa’da icra edildi. Heykel Valilik Binası’nda Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa milletvekilleri tebrikleri kabul etti. Kabulün ardından Atatürk heykeli önündeki törende Vali Demirtaş ve Belediye Başkanı Aktaş, araç üzerinde halkın bayramını kutladı. İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesi ile program devam etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı konuşmada, “İstiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan biri şüphesiz cumhuriyettir. Cumhuriyet milletçe kıyama duruşumuzdur. Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın teminatıdır. Cumhuriyette bu coğrafyadaki varlığını perçinleyen milletimiz rotasını tam bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine hedefine yöneltmiştir. Bunun için demokrasi ve cumhuriyeti baş tacı etmiş, dahili ve harici pek çok badireyi, basireti, feraseti ve cesaretiyle atlatmayı başarmıştır. Türlü oyunlarla devletimizi ve milletimizi köşeye sıkıştırmak kazanımlarını elinden almak isteyenlere cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkarak ders vermiştir. Yaşadığımız coğrafyada, yüz yıl önce de olduğu gibi bugün de gerek terörle, gerekse ekonomik yaptırımlarla bizi cendereye sokmak, hizaya almak isteyenler var. Bunların bir de yerli iş birlikçileri var. Ama onların unuttuğu bir şey var. Bugün kabına sığmayan hayallerini sınırların ötesine taşan gönül coğrafyasına uzanan bir Türkiye var. Bugün uluslararası arenada sahada ve masada güçlü bir Türkiye var. Dünyada ne dediğine, ne istediğine kulak verilen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye vizyonuyla daha müreffeh bir Türkiye’nin işaret için atılmıştır. Artık istikbalin aydınlık ufuklarına bakma vaktidir. Allah’ın izniyle yolumuz aydınlıktır. Türkiye vizyonu, bizim menzilimizi genişletecek, bize derman, kollarımıza kuvvet verecektir. Nefesimizi tazeleyecek, mazimizle bağını kuracak ve daha büyük işler yapmamıza vesile olacaktır” dedi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından, Yıldırım Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi beğeni topladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu’nun ‘Zeybek’ gösteri protokol ve seyircilerden tam not aldı. Mehter takımının mini konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile programın ilk kısmı tamamlandı. Programın geçiş programında öğrenciler, gaziler, polisler, askerler ve sivil toplum kuruluşları protokolü selamladı. Protokol üyelerinin ve vatandaşların katılımı ile heykel önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi’nde son buldu.