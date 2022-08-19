Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki sulama göletlerine 10 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki sulama göletlerine 10 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Edirne’deki İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisleri’nde üretilen sazan balığı yavruları, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Orhaneli’deki sulama göletlerine bırakıldı. Sazan balığı yavruları Orhaneli, Altıntaş, Karıncalı mahalleleri ve merkez Akalan Mahallesi’nde sulama amaçlı kullanılan göletlerle buluşturuldu. Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ethem Turan ve beraberindeki heyet, yavru balıkları su sıcaklığına alışmaları için gölet kenarındaki su içerisinde 25 dakika beklettikten sonra suya saldı.

Yapılan bu çalışmalar ile göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, balık türlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve yöre halkının istifadesi hedefleniyor.