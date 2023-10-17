Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere sağladığı burslar için başvurular sona erdi. 2022 yılında 14 bin olan başvuru bu yıl 24 bine çıkarken, BURSKOOP marifetiyle toplam 10 bin öğrenciye 8 ay boyunca 80 milyon liralık destek sağlanmış olacak.

Ana Kucağı ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, burs desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile bu yıl 5 bin üniversite öğrencisine, 8 ay boyunca bin 250’şer lira burs verilecek.

Sanayi kenti Bursa’nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini de burs kapsamına alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 750’şer lira olmak üzere 8 ay boyunca burs verecek. Meslek Liselerinde, Bilişim teknolojileri, Biyomedikal cihaz teknolojileri, Çocuk gelişimi ve eğitimi, Elektrik elektronik teknolojileri, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Gemi yapımı, Gıda teknolojisi, Güzellik hizmetleri, Hasta ve yaşlı hizmetleri, Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, İnşaat teknolojisi, Kimya teknolojisi, Laboratuvar hizmetleri, Konaklama ve seyahat hizmetleri, Matbaa hizmetleri, Makine ve tasarım teknolojisi, Metal teknolojisi, Metalürji teknolojisi, Mobilya ve iç mekan tasarımı, Moda tasarım teknolojileri, Motorlu taşıtlar teknolojisi, Plastik teknolojisi, Raylı hizmetler teknolojisi, Sağlık hizmetleri, Tarım, Tekstil teknolojisi, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, Uçak bakım, Ulaştırma hizmetleri, Yenilenebilir enerji, Yiyecek içecek hizmetleri, Grafik ve fotoğraf, Mikro mekanik ile Muhasebe ve finansman bölümlerini tercih eden öğrenciler burs imkanından yararlanabilecek.

24 bin başvuru

BURSKOOP’tan burs başvuruları 15 Ekim’de sona erdi ve 2022 yılında 14 bin olan başvuru sayısı bu yıl 24 bine çıktı. Başvuran tüm adaylarla ilgili inceleme süreci başlarken, Kasım ayı sonuna kadar bursların hesaplara yatması planlanıyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında 300 lira olan meslek liselilerin burs miktarı bu yıl 750 liraya çıkarken, 8 ay boyunca öğrenci başına 6 bin lira, toplamda da liselilere 30 milyon lira burs verilmiş olacak. Yine geçtiğimiz yıl 500 lira olan üniversite bursları da bu yıl bin 250 liraya çıkarıldı. Böylelikle 8 ay boyunca öğrenci başına 10 bin, toplamda da 50 milyon lira burs verilmiş olacak. BURSKOOP, bu eğitim yılında da üniversite ve meslek liselilere toplamda 80 milyon liralık destek sağlamış olacak.