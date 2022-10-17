Bursa’da bir telekomünikasyon şirketine ait internet santrallerinde meydana gelen akü hırsızlığı sonucu harekete geçen Bursa polisi, olayın şüphelilerini yakaladı. Hırsızlık yapanların daha önce hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri kurumda çalıştığı öğrenilirken, kurumu yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

Bursa’da bir telekomünikasyon şirketine ait internet santrallerinde meydana gelen akü hırsızlığı sonucu harekete geçen Bursa polisi, olayın şüphelilerini yakaladı. Hırsızlık yapanların daha önce hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri kurumda çalıştığı öğrenilirken, kurumu yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait internet santrallerindeki akülerin çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Santrallerin çevresinde ve yol üzerinde bulunan 150’ye yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelileri ve kullandıkları aracı tespit etmeyi başardı. Şüphelilerin bir başka trafodan hırsızlık yapmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, 13 adet suç kaydı bulunan S.Ç. (31) ve 17 adet suç kaydı bulunan K.K. (42) olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeleri alınmak üzere götürülen şüphelilerin, suçlarını kabul etmeleri ve çaldıkları aküleri İstanbul Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde bulunan iş yerlerinde sakladıklarını itiraf etmelerinin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul’daki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 58 adet akü ele geçirildi. Şüphelilerin, daha önce aynı kurumda çalıştıkları ve işi bırakırken internet santrallerinin anahtarlarını vermedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızların otomobille internet santrallerine gelip, kapılarını açtıktan sonra elektrikler kesildiğinde devreye giren aküleri söktükleri ve araca koydukları anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.