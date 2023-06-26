Bursa-İzmir Karayolu’nda iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-İzmir Karayolu üzeri Karacabey’e bağlı Seyran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.A. (66) sevk ve idaresindeki 16 TR 351 plakalı aracıyla Karacabey istikametine sol şeritten seyrederken, aynı istikamete seyreden ve Bursa yönüne doğru dönüş yapmak isteyen Ş.E.’nin kullandığı 77 ABS 258 plakalı araçla çarpıştı. Sağ şeritten seyreden Ş.E.’nin (57) yolu kontrol etmeden sola dönüş yapmaya çalıştığı iddia edilirken, çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada; 16 TR 351 plakalı araçtaki sürücü B.A. ile birlikte eşi N.A. (60), 77 ABS 258 plakalı araçta ise sürücü Ş.E. ile birlikte araçta bulunan E.İ.E. (23), H.E. (54), S.A. (75) ve A.A. (87) yaralandı.

77 ABS 258 plakalı aracın sürücü Ş.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ş.E. ile birlikte E.İ.E., H.E., S.A. ve A.A. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. 16 TR 351 plakalı aracın sürücüsü B.A. ve eşi N.A. ise Karacabey Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler başka kazaların yaşanmaması için yolda trafiği kontrollü sağlarken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.