Bursa Yıldırım Belediyesi, kentin yeni kültür ve sanat merkezi olan alev alatlı şehir düşünce ve sanat merkezi’nde alanında uzman isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’nın yeni kültür ve sanat mekânı olarak işlevlendirerek kente kazandırdığı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde ‘Şehir ve İdrak Söyleşileri’ programları Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar’ın “Biyografinin Şehre Katkısı” başlıklı anlatımıyla başladı.

Yıldırım Belediyesi, kentin yeni kültür ve sanat mekânı olarak kente kazandırdığı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde ‘Şehir ve İdrak Söyleşileri’ninstartını verdi.

Programın ilk konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, “Biyografinin Şehre Katkısı” üzerine konuştu. Bursalı vatandaşların güncel meseleleri Türkiye’nin önde gelen isimlerinden dinleme imkânı bulduğu, toplamda 10 hafta sürecekprogram serisine düzenli katılım sağlayan katılımcılara program sonunda sertifika verilecek. ‘Şehir ve İdrak Söyleşileri’nin ikinci programı önümüzdeki hafta Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin “Şehir ve Mimari” konulu anlatımıyla devam edecek.