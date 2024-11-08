Yıldırım Belediyesi, ilçenin çarpık, plansız yapı stokunu güvenli, planlı, sosyal donatı alanları desteklenmiş yaşam alanlarına dönüştürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan, kent estetiği için olumsuz görüntü oluşturup çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binaları yıkıyor. Yapı ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2019 yılından bu yana tespit edilen 907 metruk yapının 615’inin yıkımı gerçekleştirilirken 185 binaya dair giriş çıkışların kapatılması marifetiyle, fiziki tedbir ve güvenlik önlemleri alındı.

2024 yılından bu yana tespit edilen 50 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, metruk ve terk edilmiş binaların amaçları dışında kullanılabildiğini söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, “Bu yapılar başta çocuklarımız olmak üzere hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini açıkça tehdit ederek, her türlü suça mekân hazırlıyor ve madde bağımlıların mekânı haline geliyor. Buna müsamaha göstermemiz söz konusu dâhi olmaz. Yıldırım’da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR ZORUNLULUK

Kentsel dönüşümün tercihten ziyade zorunluluk olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım vizyonumuzun merkezine koyduğumuz temel öncelik şehrin dönüşümü. Depreme dayanıksız, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları yetersiz bölgelerimizi vakit kaybetmeden dönüştürmeye çalışıyoruz.Yıldırım’da daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan tapulandırma, bir yandan da kaçak ve metruk yapı ile mücadele ediyoruz” diye konuştu.