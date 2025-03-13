Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Yıldırım Bayezid Aşevi’nde, ilçedeki yaşlı, özel gereksinimli ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor.BURSA (İGFA) - Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşatan Yıldırım Belediyesi, Bayezid Aşevi aracılığıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. ‘Yıldırım’da gönüller de sofralar da bir’ diyerek yaşlı, özel gereksinimli ve sağlık sorunları nedeniyle evinde yemek yapamayan vatandaşlar için sıcak yemek hizmeti sunan Yıldırım Belediyesi; her gün ihtiyaç sahibi bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Aşevinde, hijyenik şartlarda pişirilmiş yemeklerden oluşan paketler, ekipler tarafından kapı kapı gezilerek iftar saatinden önce vatandaşlara ulaştırılıyor.

RAMAZAN BEREKETİ

Her yıl olduğu gibi bu sene de yardım ve dayanışma ayı 11 ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Yıldırım Belediyesi, kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin dışında, gerekli talepleri değerlendirerek dar gelirli, yoksul, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kartı dağıtımlarını sürdürüyor. Ayrıca ilçenin 3 noktasına iftar çadırı kuran Yıldırım Belediyesi, binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluştururken Uyumayan Kütüphanede ders çalışan gençlere iftar ve sahur vakitlerinde ikramda bulunuyor. Yine, mobil ikram aracı ile ilçenin farklı noktalarında iftara yetişemeyen yüzlerce vatandaşa iftariyelik veriliyor.

‘PAYLAŞARAK GÜÇLENİYORUZ’

Yıldırım’ın 700 bin kişilik bir aile olduğunu ve bu ailenin hiçbir bireyinin kendisini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hayır işlerinin gönül işi olduğunu dile getirerek, “Belediye olarak önceliğimiz daima insan olmuştur. Herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olduğumuzu unutmadan, ilçemizdeki her bir hemşehrimize dokunacak işler yapmaya gayret ediyoruz. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneğini teşkil eden aşevi geleneğini yaşatmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır” dedi.