Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Ömer Karaoğlu müzik dinletisi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Ömer Karaoğlu müzik dinletisi düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik öncesi Ramazan’ın önemine değinen Müzisyen ve Akademisyen Ömer Karaoğlu, özellikle Filistin’de yaşanan zulmü hatırlatarak, birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı. Daha sonra sevilen ezgilerini seslendiren Karaoğlu, katılımcılara duygu anlar yaşattı.

Kaynak: İGF