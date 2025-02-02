Bursa Yıldırım Belediyesi’nin fotoğrafçılığa meraklı gençler için düzenlediği ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimi start verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi,aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı olarak kurguladığıMümineŞeremetUyumayanKütüphanesi’nde ‘Mobil FotoğrafçılıkAtölyesi’ başlattı.

Fotoğrafçı Metin Beheşti Haznedar eğitmenliğinde gerçekleşen derslerde kursiyerler, cep telefonlarıyla profesyonel çekim yapmayı öğreniyor.

16-30 yaş grubu gençlerin başvuru yaptığı eğitim programı 4 hafta teorik, 4 hafta pratik olmak üzere 2 ay sürecek. Atölye sonrası hem dijital sergi hem de katılımcıların en iyi fotoğraflarından oluşan basılı serge gerçekleştirilecek olup kursiyerlere fotoğrafları hediye edilecek.