Bursa Yıldırım Belediyesi’nin fotoğrafçılığa meraklı gençler için düzenlediği ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimi start verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi,aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı olarak kurguladığıMümineŞeremetUyumayanKütüphanesi’nde ‘Mobil FotoğrafçılıkAtölyesi’ başlattı. 

İzmir İtfaiyesi’nden zabıta personeline yangın güvenliği eğitimi İzmir İtfaiyesi’nden zabıta personeline yangın güvenliği eğitimi

Fotoğrafçı Metin Beheşti Haznedar eğitmenliğinde gerçekleşen derslerde kursiyerler, cep telefonlarıyla profesyonel çekim yapmayı öğreniyor.

16-30 yaş grubu gençlerin başvuru yaptığı eğitim programı 4 hafta teorik, 4 hafta pratik olmak üzere 2 ay sürecek. Atölye sonrası hem dijital sergi hem de katılımcıların en iyi fotoğraflarından oluşan basılı serge gerçekleştirilecek olup kursiyerlere fotoğrafları hediye edilecek.

Kaynak: igf