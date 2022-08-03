Bursa'da Yıldırım Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte serbest kalan çocuklar için dolu dolu bir yaz okulu programı hazırladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Bayezid Medresesi’nde gerçekleştirilen Yaz Okulu eğitiminde yüzlerce çocuk hem öğreniyor hem eğleniyor.

İlkokul grubu öğrencilerinin eğitim aldığı kursta; Kuran-ı Kerim, ahlak ve değerler eğitimi, sokak oyunları, hayat bilgisi, masal, bilim, sanat ve beceri atölyesi dersleri veriliyor.

Ayrıca müfredat kapsamında miniklerin keyifli vakit geçirmeleri adına yüzme, at binme, piknik, müze ziyareti, gezi ve doğa yürüyüşü gibi sosyal aktiviteler de yapılarak Yıldırımlı minikler eğlenceli vakit geçiriyor.

Yaz Okulu’nda eğitimler tüm hızıyla devam ederken sınıflarda yapılan akademik eğitimin yanında yapılan sosyal etkinlikler ile çocukların hem eğlenmesine, hem de öğrenmesine imkân sağlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın geleceği olan çocuklar için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti ve eğitim gören tüm miniklere verimli bir yaz sezonu diledi.