Bursa Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’nın sporda parlayan yüzü Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlediği 11. Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası’nda Yıldırımlı sporcular 59madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 6 kategoride düzenlenen şampiyonaya25 şehir,51 kulüpten toplamda714 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda; yarışmaya katılan 70 Yıldırım Belediyesi sporcusu15 altın, 17 gümüş, 27 bronz madalya olmak üzere toplamda 59 madalya kazandı.

SPOR KENTİ YILDIRIM

Yıldırım Belediyesi, Nisan ayından bu yana yılında 32 organizasyona ev sahipliği yaptı. Yıldırım’ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyespor sporcuları 2019 yılından bu yana 3 bin 992 madalya ve 208 kupa kazandı.

2025 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayısının 4 bin 454 olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımız katıldıkları her müsabakada Yıldırım’ı ve Bursa’mızı en iyi şekilde temsil ediyor ve başarı ile dönerek göğsümüzü kabartıyorlar. Evlatlarımızın geleceği için ve ilçemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.