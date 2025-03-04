Bursa'da Yıldırım Belediyesi Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi Ramazan ayında, ilçede bulunan fırın, pastane ve gıda imalathanelerini sıkı bir denetime tabi tuttu. Sabahın erken saatlerinde denetime çıkan zabıta ekipleri, reyon fiyat farkı, hijyen denetimleri ve ekmeklerde eksik gramaj kontrollerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.



Ramazan’da halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla düzenlenen denetimlerde zabıta ekipleri, halkın sağlığını tehdit eden unsurları titizlikle inceledi ve gerekli uyarıları yaptı. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere ise cezai yaptırımlar uygulandı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini kaydetti.