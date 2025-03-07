Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan'ın manevi coşkusunu çocuklara yaşatmak için tekne orucu iftarı düzenledi. Oruç tutmanın mutluluğunu yaşayan minikler, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan tekne orucu geleneğini bu Ramazan’da miniklere yaşattı. Yıldırım Belediyesi Kreşi’nde düzenlenen etkinliğe katılan minikler, oruç tutmanın heyecanını yaşadı. Çocukları oruç ibadetine alıştırmak ve Ramazan’ın manevi değerini hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte minikler, öğle namazını müteakip okunan ezanla birlikte tekne oruçlarını açtı.

Oruçlarını açan çocukların heyecanını paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu etkinliğini evlatlarımız her Ramazan heyecanla karşılıyor. Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımıza orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla bu yıl da Yıldırım Belediyesi Kreşimizdeki evlatlarımızla bir araya gelerek tekne orucu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızı erken yaşta ibadete alıştırmak çok önemli. Tekne orucu geleneği ile evlatlarımız hem oruca hem de Ramazan’ın manevi iklimine alışmış oluyorlar. Yarım günlük oruçlarını tutan çocuklarımızı kutluyorum. Ramazan’ın feyzi ve bereketi hanelerimizden eksik olmasın” dedi.