Bursa'nın Yıldırım ilçesinde farklı coğrafyaların zengin kültürlerini aynı çatı altında buluşturan yerel belediye, her hafta bir şehrin kültürünü ilçe sakinlerine tanıtıyor. ‘Anadolu Kültür Şöleni’ programlarında bu hafta Kars, Ardahan ve Iğdır kültürü tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ve Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu paydaşlığında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında ‘Anadolu Kültür Şöleni Kars Ardahan Iğdır Gecesi’ programı düzenlendi. Etkinliğe

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, meclis üyeleri, Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kars, Ardahan ve Iğdır’ın yaşam tarzının, örf, adet ve geleneklerinin, turizm ve tarihi kültürünün katılımcılara aktarıldığı etkinlikte Ahmet Hiçkorkmaz, Himmet Öztürk ve Metin Koçer sahne aldı. Program Kars, Ardahan ve Iğdır yöresinin halk oyunları ile sona erdi.

Farklı coğrafyaların zengin kültürlerini aynı çatı altında buluşturan Yıldırım Belediyesi, her hafta bir şehrin kültürünü ilçe sakinlerine tanıtıp Yıldırımlıların bilgilenmesine katkı sunduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın Türkiye'nin bütün renklerini, güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçe olduğuna dikkati çekti.

Bursa'nın adeta bir Anadolu bahçesi olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Karslı-Ardahanlı-Iğdırlı hemşehrilerimiz de bu bahçenin en güzel çiçeklerindendir. Serhat illerimizin yiğit evlatları uzun yıllardan bu yana; çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle, güzellikleriyle Bursa'ya değer katmıştır. Hayata geçirdiğimiz böylesi programlar illerin zenginliklerini, el emeklerini, farklı eserlerini tanıtabileceği fırsatlardır” dedi.

Başkan Yılmaz, program sonunda katılımcı protokolle birlikte fotoğraf sergisini ziyaret etti.