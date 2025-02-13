Bursa Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülü sahibi, mütefekkir ve yazar Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümünde düzenlenen program ile andı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, fikir ve düşünce dünyasına yön veren; eser ve söylemleriyle ufuk açan mütefekkir ve yazar Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen panelle andı.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen organizasyona konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman, Minyatür ve Seramik Sanatçısı Günseli Kato ve Yazar Cevat Özkaya katıldı. Programda ‘Alev Alatlı’nın Düşünce Dünyası’ üzerine konuşuldu.

Alev Alatlı’nın Türkiye merkezli düşünceleriyle dünya nöbeti tutan bir hakikatperver olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunan bu merkezde Alev Alatlı’nın ismini yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

19. yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olma özelliğini taşıyan, Bursa’nın önemli sivil mimari örneklerinden Tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı’nı restore ederek çağımızın önemli fikir insanlarından biri olan Alev Alatlı’nın adının yaşatıldığı bir şehir düşünce ve sanat merkezine dönüştürdüklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Alev Alatlı, fikirleriyle, derin kavrayışıyla ve cesur kalemiyle bu toprakların en kıymetli entelektüellerinden biriydi.

O, yalnızca bir yazar değil; bir münevver, bir yol gösterici ve en önemlisi de hakikatin peşinde yorulmadan yürüyen bir insandı. Vefatının yıl dönümünde ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi Alev Alatlı Hocamız eserler ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecektir. Biz de Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi’nde hocamızın ismini ve mirasını yaşatmayı sürdürüyoruz. Kıymetli hocamızı rahmetle anıyorum” dedi.