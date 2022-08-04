Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) yapımına öncülük ettiği Yenişehir Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi'nin temel çalışmaları sürüyor.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesi Subaşı Köyü yakınlarında yapımına başlanan Yenişehir Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi'nin inşaat alanında temel çalışmaları sürüyor.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Belediye Başkanı Davut Aydın, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Köse, YTSO Başkanı Orhan Torun'dan proje hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tesisin tamamlandığında Yenişehir ekonomisine büyük katkısı olacağını belirterek, "Küçük Sanayi Sitesi otomotiv, mobilya, otomat, kalıp, pnömatik, özel imalatlar ve kereste gibi sektörleri bir araya getirecek. İlçemiz ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Üreten, istihdam sağlayan yatırımcımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız" dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Yılbaşından bu yana 110 bin metreküplük zemin hafriyat çalışması yaptıklarını ifade eden Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Torun, ikinci aşamada 23 bin 500 metrekarelik ilk ön bloğun kolon betonlarının atılacağını, önümüzdeki Ekim ya da Kasım aylarında prefabrik yapıların yapımını tamamlanacağını söyledi.

Torun, çalışmalarda kendilerine destek verenlere de teşekkür etti.