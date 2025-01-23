71 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçeye yapılan hizmetlerden bahsederek, “Yenişehir en iyisini istiyor, en iyisini hak ediyor. Bizler de inşallah Yenişehir’e en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mahalle muhtarlarıyla Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarının talep, görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Periyodik aralıklarla sizlerle sürekli bir araya geliyoruz. Bu toplantıların Yenişehir’in her bir mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız için önemli olduğuna inanıyor ve sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz.

Böylelikle, hem mahallelerimizin sorunlarını daha yakından öğrenme fırsatı buluyor hem de hızlı çözümler üretebiliyoruz” dedi.

MAHALLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI GİDERİYORUZ

İhtiyaçların sınırsız, imkanların ise sınırlı olduğuna vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir Belediyesi olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde 61 kırsal mahallemiz 10 merkez mahallemizin de ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu manada her bir mahallemize elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZEL YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Yenişehir’deki çalışmalarla ilgili de muhtarlara bilgi veren Başkan Ercan Özel, “Uzun yıllardır beklenen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Yenişehir Yaş Sebze Meyve Hali’nin temelini bu yıl içerisinde atacağız. Yine ilçemizde yıllardır yapılması beklenen ancak herhangi bir adım atılmayan Yenişehir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nı kısa bir süre içerisinde temelini atıp en kısa sürede bitireceğiz. Yine Migros A.Ş. tarafından şehrimize büyük bir yatırım yapılıyor. Mayıs ayında bu projenin de açılış kurdelesini keseceğiz. Yine yaz aylarında Galericiler Sitesinin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her gün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz aynı anda birkaç kırsal mahallede çalışma yaparak halkımızın sorunlarını gidermeye çalışıyor. Yenişehir en iyisini istiyor, en iyisini hak ediyor. Bizler de inşallah Yenişehir’e en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuşmasını tamamladı.

‘SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN BURADAYIZ’

Aynı zamanda Bursa Vali Yardımcılığı görevini de yürüten Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ise, “Göreve başlayalı henüz iki ay oldu. Ancak, hızlı bir şekilde şehri tanıyarak, sorunlarını ve sıkıntılarını öğrendik. Zaman zaman sizleri mahallelerinizde ziyaret ederek daha hızlı sorunların çözülmesini sağlayacağız. Ancak, bugün burada birim müdürlerimiz ve amirlerimizle birlikte sorularınızı yanıtlamak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için bulunuyoruz” diye konuştu.