Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de yıl önce Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde küçük bir projenin ilk adımı olarak başlatılan çalışmadan bir tohum müzesi doğdu. Müzenin marka tescili için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruldu.BURSA (İGFA) - Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin İnci, ata tohum sayısını artırarak Anadolu mirasına sahip çıkmayı, tarımı seven gençlerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

2016 yılında çevredeki bitkilerin tohumlarını tanıma amaçlı başlayan küçük projenin zamanla 1000 adet tohumluk müzeye dönüştüğünü anlatan Müdür İnci, "Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Ziraat Mühendisi ve Laboratuar Hizmetleri Öğretmeni Gülşen İnci'nin önderliğinde okul laboratuar hizmetleri alanı öğrencileri ata tohumları ile birlikte endüstri bitkileri, meyveler, sebzeler, tahıllar, çiçekler, tıbbi ve aromatik bitkilerin yanında ilçemizdeki yabani otların tohumlarını da içeren bir müze oluşturduk" dedi.

Müzenin Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescilinin yapıldığını anlatan Müdür İnci, "Müze ziyaretçileri ata tohumlarına ilgi duyan vatandaşlarla ilk ve ortaokul öğrencilerimiz. Müzemizin hedefi ata tohum sayısını artırarak Anadolu mirasına sahip çıkan, tarımı seven gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak" diye konuştu.