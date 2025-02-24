Bursa Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle iki gün boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürdü.BURSA (İGFA) - Gece-gündüz vardiyalı şekilde çalışan ekipler, 10’u merkez olmaz üzere 71 mahallede, yolları sürekli açık tuttu., ,Yenişehir Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kar yağışı başlamadan önce tüm hazırlıklarını tamamlayan Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 greyder, 2 kepçe, 2 kamyon, 2 tuzlama kamyoneti ve en az 30 personelle kar nöbetine başladı. Kar yağışının ilk saatlerinden itibaren 444 66 16 numaralı hattan İyilik Masası’na gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, özellikle şehir merkezinde ve bağlantı yollarında tuzlama çalışması yaparak, güvenli ve sağlıklı ulaşım için yolları sürekli açık tutmayı başardı.

‘MAĞDURİYET OLUŞMADI’

Yenişehir Belediyesi’nin karla mücadelede verdiği sınavı başarıyla tamamladığını ifade eden Belediye Başkanı Ercan Özel, “Kar yağışı boyunca Yenişehir Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürekli sahadaydı. İyilik Masası’na gelen şikayetleri anında cevaplayarak mağduriyet yaşanmasını önlendi. 10 merkez, 61 kırsal mahalle olmak olmak üzere toplamda 71 mahallede çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, toplamda 120 kilometre yolu trafiğe açtı, 155 kilometre yolda da tuzlama yaptı. Yenişehir, kar sınavını başarıyla tamamlamıştır” ifadelerini kullandı.