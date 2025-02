Bursa Yenişehir Belediyesi çalışanlarıyla sürekli bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Ercan Özel, Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin davetini kırmayarak sofralarına misafir oldu. Belediye işçilerinin göğüslerinde taşıdıkları armanın hakkını verdikleri için her birine teşekkür eden Başkan Ercan Özel, “İşçilerimizden tek isteğimiz var. İşlerinizi severek, en iyi şekilde ve özveriyle yapmanız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının daveti üzerine şantiyeye giderek işçilerle buluştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde gerçekleşen buluşmaya Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Ercan Özel, Yenişehir Belediyesi’nin büyük bir aile olduğuna vurgu yaptı. Belediyede çalışan her bir kişiye güvendiğini ifade eden Başkan Özel, “Yenişehir Belediyesi çalışanları özveriyle görevlerine devam ediyor. Göğüslerinde taşıdıkları Yenişehir Belediyesi armasının hakkını veriyorlar. Her birine teşekkür ediyorum” dedi.

‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDUK’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yıllarca üst düzey makamlarda olarak görev yaptığını hatırlatarak konuşmasına devam eden Özel, belediye çalışanlarının hangi zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini en iyi şekilde bilebileceğini anlatarak; “Biz yöneticiler kendimizden daha çok sizleri düşünmeliyiz. Çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamalıyız ki, onlar da yaptıkları işi en iyi şekilde yapabilsin. Bu nedenle, geçtiğimiz haftalarda Belediyemizin mali tablosunu da koruyarak işçimize verebileceğimiz en büyük zammı yaptık. Bunun yanında bir de bu zamana kadar alınamayan tüm haklarını işçilerimize vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’ye örnek olduk diyebiliriz. Şimdi başka belediyelerde çalışan işçiler de Yenişehir Belediyesi’nde çalışmak istiyorlar” diye konuştu.

‘İŞÇİMİZE OLAN GÜVENİMİZ TAM’

İşçiden sadece yaptığı işi en iyi şekilde yapmasını istediğini ifade eden Başkan Özel, “Yenişehir halkı belediyemizden hizmet istiyor. Sizlerle birlikte halkımıza en iyi hizmeti sunacağımızı biliyorum. Bu konuda sizlere inancım ve güvenim tam. Biz sizlerden hiçbir zaman parti bayrağı asmanızı ya da sallamanızı istemeyeceğiz. Tek isteğimiz olacak. İşinizi severek, özveriyle ve en iyi şekilde yapmanız olacak. İşinizi yaparken yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Yenişehir Belediyesi’nde her bir çalışanımızın aynı zamanda beni temsil ettiğini unutmamanızı istiyorum. Bizler size her konuda destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HİZMET İŞ SENDİKASI BURSA ŞUBE BAŞKANI YAVUZ’DAN BAŞKAN ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Başkan Ercan Özel’in ardından konuşan Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz da, “Bugüne kadar Yenişehir Belediye başkanlarımızdan hep bu birlik ve beraberlik tablosunu sağlamasını istedik. Ancak, maalesef hiçbir yerde bu birlikteliği sağlayamamıştık. Ama şimdi görüyoruz ki, Yenişehir Belediye Başkanı ve çalışanların hepsi birlik ve beraberlik içinde halka hizmet ediyor. Yenişehir'deki bu uyum inşallah diğer belediye başkanlarımıza da örnek olur. Çalışana değer verirseniz size yoldaş olur, dost olur, sırdaş olur. Çalışana değer verirseniz çalışanın yüzü gülerse, şehrin yüzü güler. Belediye işçisine ve emekçisine verdiğiniz değeri tüm işçi kardeşlerim görüyor ve teşekkürlerini sunuyor. Ben de her bir belediyeye örnek olacak çalışmaları yaptığınız için işçi kardeşlerimizin sesi olarak siz değerli başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, Allah rızasını kazanmak için çıkmış olduğunuz bu yolda muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.