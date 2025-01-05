Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bursa - Yenişehir - Osmaneli Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmalar tam gaz devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmaların tamamlandığında ilk kez YHT ağına bağlanacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'a hızlı trenle ulaşacağını duyurdu.

Toplam uzunluğu 201 kilometreye sahip söz konusu proje ile ilgili videolu paylaşımda bulunan Genel Müdürlük, yıllık yük kapasitesinin 59,7 milyon ton olduğunu belirterek, son durumu özetledi.

????Bursa - Yenişehir - Osmaneli Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmalar tam gaz devam ediyor! ????️ Bursa, bu hat tamamlandığında ilk kez YHT ağına bağlanacak. Ankara ve İstanbul'a hızlı trenle ulaşacak.???? Proje Detayları: ????️ Toplam uzunluk: 201 km ????️ Yıllık yük kapasitesi:… pic.twitter.com/7xVMsw68RI— AYGM (@aygmkurumsal) January 4, 2025

Osmaneli-Yenişehir arası 17,42 km tünel kazı çalışmaları tamamlandığının altı çizilen açıklamada, toprak işlerinde yüzde 88, zemin iyileştirme işlerinde yüzde 91 ilerleme sağlandığı, sanat yapılarında 96’sı tamamlandığı, viyadük, altgeçit ve menfezlerde çalışmalar sürdüğü kaydedildi.