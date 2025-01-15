2024 yılının son ayında Bursa-Yenişehir Havalimanı toplam 16 bin 42 yolcuya hizmet verdi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2024 yılı aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 398, dış hat yolcu trafiği bin 644 olurken, Aralık ayında toplam 16 bin 42 yolcuya hizmet verildiği belirilendi.

Bu arada Aralık ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 726, dış hatlarda 13 olmak üzere toplamda 739’a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 162 ton oldu.

2024 yılının 12 aylık (Ocak-aralık) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 199 bin 883, uçak trafiği 18 bin 229, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 2 bin 152 ton olarak gerçekleşti.