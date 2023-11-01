Türkiye’de ilk kez belediyelerde yalın yönetim uygulamasını hayata geçiren ve bu yöntemle yaklaşık 800 milyon TL’lik tasarruf sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısı Yalın Belediyecilik Sempozyumu’nda ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama çerçevesinde yapılan çalışmalarla, vatandaş için değer üretmeyen ancak kaynak tüketen her şey gereksiz ve israf olarak tanımlandı. Tüm çalışmalar yalın yönetim metotları kullanılarak israftan arınma prensibiyle yapılıp, yaklaşık 800 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Personel, araç, ekipman ve zaman başta olmak üzere tüm hizmet birimlerinde verimlilik artışı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin yalın uygulamaları, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen Yalın Belediyecilik Sempozyumu ile kamuoyuna duyuruldu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve bürokratların katıldığı törenle başladı.

En önemli gündem sürdürülebilirlik

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en önemli gündeminin sürdürülebilirlik olduğunu, sürdürülebilirliğin temelinin de kaynak yönetimi olduğunu kaydetti. Mevcut kaynakların en verimli şekilde yönetilmesinin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bütün belediyeler, ‘sürdürülebilir kaynak verimliliği nasıl sağlanmalı?’ sorusuna cevap arıyor. Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, bu soruya 2 gün boyunca cevap arayacağız. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak dönemin başında artan rutin giderlerimizi azaltmak amacıyla radikal bir uygulamayı hayata geçirdik. Özel sektörün uzun yıllardır uyguladığı yalın yönetim modelini, yalın belediyecilik adıyla kamuda uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki biz bunu başardık. 3,5 yıl gibi bir zaman oldu ama daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz

Artan rutin giderlerin, bütün kamunun önemli bir problemi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Vatandaş için değer üretmeyen ancak kaynak tüketen her şeyi gereksiz ve israf olarak tanımlıyoruz. Tüm çabamızı yalın yönetim metotlarını kullanarak bu israftan arınmak üzerine kurguladık. 2020 yılında başladığımız yalın dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde değer üretmeyen araç, makina, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımını tespit edip değere dönüştürüyoruz. Ayrıca bazı personelimizi doğru yerde istihdam ederek daha çok verim alma yoluna gittik. Özellikle altını çizerek ifade etmeliyim ki vatandaşta karşılığı olan hiçbir projeyi iptal etmedik, azaltmadık, hiç kimseyi işten çıkartmadık. Değer akışlarını yöneterek metotları ve kaynakları değiştirdik, sürekli iyileştirmeler yaptık. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz, anlayışına sahibiz. Yalın uygulamalardan elde ettiğimiz yıllık kazanım miktarı 800 milyon TL civarında. Kamuda radikal uygulamalar yapmak yönetici için riskli bir durumdur. Çünkü bu kararlılık ve cesaret isteyen bir süreçtir. Biz bu yola çıktığımızda birçok arkadaşımızın dahi tereddütleri vardı. Değişim zordur, değişimi yönetmek ise daha da zordur. Eğer farklı bir sonuç bekliyorsak yöntemlerimizi mutlaka değiştirmeliyiz. Yalın dönüşüm alanında kurumumuzda çalışma yürüten yalın ekip üyelerine, bu uygulamaya inanan, değer üreten bütün personel ve yöneticilerime teşekkür ederim. Sempozyumun beklenen faydayı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Dijitalleşme vurgusu

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhur İttifakının en büyük belediyesi olması dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Aktaş’ın yaptığı çalışmalardan Konya olarak faydalandıklarını söyledi. Bu tür toplantıların, ekiplerin bir araya gelmesi, hayata geçirilen iyi örneklerin farklı şehirlerde de uygulanması anlamında çok faydalı olduğunu dile getiren Altay, “Bu anlamda hepimizi ışığıyla aydınlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Bütün belediyelerde en önemli konu sürdürülebilir kaynak yönetimi. Konya, yüzölçümü bakımından Bursa’nın 4 katı büyüklüğünde. Bizim için bu büyük coğrafyada başka başka sorunlar var. Yalın belediyecilik ve sürdürülebilirlik adına bizim ve kamunun yaptıkları çok önemli. Büyükşehir yasasından önce Konya’da 200 belediye başkanı vardı. 2014 yasasıyla 168 belde belediyesi kapatıldı şimdi 31 ilçe ve Büyükşehir olmak üzere 32 belediye başkanı var. Yani 200 başkanın makam odası, aracı, şoförü, diğer giderleri düşünün. Beldelerimizde başkanlarımız ancak kendi giderlerini karşılayarak süreci yürütüyorlardı. Biz belediyeler olarak süreci yönetirken, kamunun da bu tür uygulamalarla destek olması lazım. Türkiye bu manada iyi yere gidiyor ama yapacak çok iş var. Yalınlaşma konusunda dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Vatandaşların belediyeye gelmeden, bulundukları yerden hizmet aldıkları teknolojiye kavuşmuş durumdayız. İşi en iyi sadeleştirecek, israftan kaçınacak kişi, işi yapandır. Bizim görevimiz ağırlıklı olarak temsille geçiyor. Bu nedenle sürece, çalışanların katkısı çok öneli ve kıymetli” dedi.

Bursa, rol model

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir olarak, Bursa’yı yakından takip ettiklerini ve iyi uygulamaları örnek aldıklarını söyledi. Bursa’da yalın belediyecilik uygulaması ilk başladığında da yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Biz 2014’te Büyükşehir olduk, Bursa ise 1987’den itibaren Büyükşehir. Bursa’nın, hızlı büyüyen ve değer katan, Türkiye’yi doyuran bir özelliği var. Bizim örnek almamız gereken bir yer. Tecrübe pahalı bir şey. Kendin bedelini ödeyip, tecrübe edersen sıkıntıdan kurtulamazsın. Bursa nasılsa tecrübe etmiş, gelip soruyoruz: Nasıl yaptınız? Doğru mu? Yanlış mı? Danışan yanılmaz. Biz şehre pahalıya mal oluyoruz. Sonucu garanti olmayan işlerden uzak durmanız lazım. Bursa iyi istikamette ilerliyor. Dünyanın konuştuğu şey yalın belediyecilik. Masrafı azalt, ekibi motive et, sürekli güncel kal. Bu tasarrufları Bursa’da görüyoruz. Maliyetlerde, ulaşımda, yapılan işlerde görüyoruz. Başkanımızın tüm ekibini tebrik ediyorum. Ekip olarak Bursa bu işi güzel yapıyor. Yalın Belediyeciliği Türkiye’de ilk uygulayan ve rol model olan Bursa Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sempozyum, protokol konuşmalarının ardından TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın sunumları ile devam etti.