Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa, Bursa Vizyonu” raporunu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Aktaş, çalışmanın şehir adına bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Lakin bu teorik çalışmayı pratiğe dökmek gerek. Bu bilgileri hayata geçirmezsek gelecekte çok ah vah ederiz. Bursa’da bazı şeyleri çok net ifade etmek gerek. Bursa, İstanbul’un yanı başında, denize kıyısı olan, Uludağ gibi bir değeri olan kadim bir şehir. Biz de bu koltuktan gideceğiz, bu şehir hep kalacak. Sanayi, tarım ve turizm Bursa’nın gerçeği. Bunla ilgili herkesin yüreği birlikte çarparsa çözüm olur” dedi. Aktaş, çalışmada organize sanayi bölgesi şartının yer almamasını da değerlendirerek, “Koşulları yerine getiren tekil sanayi neden olmasın. Çevreye uyumlu ve katma değer üreten sanayiye izin verilebilir” diye konuştu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, yaptıkları çalışma hakkında bilgi vererek, bu üç sektörün birbirlerinin alanlarına müdahale etmeden var olabileceğini ifade etti. Küçükkayalar, 2040 Bursa 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nın çıkarıldıktan sonra herkesin uyması gerektiğini de kaydederek, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümünü gerçekleştirmiş, katma değerli ürünler üreten sanayinin Bursa’da olması gerektiğini de söyledi.

Ziyarete, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncer Hatunoğlu ve Yasemin Uyar Duman ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erman Aytac, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Eker ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç katıldı.