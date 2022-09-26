Seçilen yönetim şu isimlerden oluştu.

Bursa Veteriner Hekimler Odası’nda yapılan seçimler sonucunda Katılım Grubu 409 oyla seçimi kazanırken Çözüm Grubu 260 oyda kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.