Kütahya iş dünyası temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. Bursa’nın sanayi tecrübesi ile Kütahya’nın yenilikçi üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, en büyük sivil toplum kuruluşları olarak Odaların üyelerinin önünü açacak ve onların dönüşümüne rehberlik edecek projeleri geliştirmekten sorumlu olduğunu belirterek, “Kütahya da bizim için çok kıymetli. Bu ziyaretler iş birliğimizi ciddi anlamda destekleyecektir.” dedi.

BTSO, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Efe, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Şeref Kazcıoğlu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk ile Kütahyalı iş insanları ve kentin sanayi bölgeleri temsilcilerinden oluşan heyeti ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın ev sahipliğinde Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda, Bursa ve Kütahya arasındaki sanayi, eğitim ve teknoloji odaklı işbirlikleri ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

“Bu coğrafyada kurucu akıl var”

Başkan İbrahim Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada, Kütahyalı iş insanlarının ziyaretini, ortak bir vizyonda bölgesel işbirliklerinin gelişmesi açısından oldukça önemli bulduğunu söyledi. Küresel ekonomide konjonktürel olarak çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Başkan Burkay, bilgiyi ve teknolojiyi elinde bulunduranların aynı zamanda kuralları da belirlediğini ifade etti. Dijital ve yeşil dönüşümün de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren İbrahim Burkay, “Bizim kültürümüz ayak uydurmaktan ziyade oyun kurmaya daha yatkın. Bu coğrafyada kurucu akıl var. Başkalarının kurmuş olduğu oyunun iyi birer oyuncusu olmak bizim için yeterli değil, oyunu bizim kurmamız lazım. Bunun için de teknolojiye sahip olmamız lazım. Odalar olarak en önemli sorumluluğumuz, bulunduğumuz coğrafyaya bu vizyonu kazandırabilmektir.” dedi.

“Üyelerimizin gelişimini destekliyoruz”

Bursa ve Kütahya iş dünyasının bir araya gelmesinin bölgesel ekonomi için önemini vurgulayan Başkan Burkay, “Oda olarak üyelerimizin önünü açacak ve onların ekonomik alanda gelişmesini sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmekten ve onların dönüşümünü sağlamaktan sorumluyuz. Kütahya da bizim için kıymetli. Bu ziyaretler işbirliğimizi ciddi anlamda destekleyecektir. BTSO olarak başta sanayide, ticarette, hizmet sektöründe, tarımda, turizmde iki bölgenin birbiriyle olan ilişkisini güçlendirmek adına her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

“Bursa’daki projelerin yayılması gerekiyor”

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ise BTSO’nun katma değerli üretimden nitelikli istihdama kadar birçok alanda örnek proje gerçekleştirdiğini söyledi. BTSO’nun projelerinin bölgede yayılımının sağlanması gerektiğini ifade eden Esin Güral Argat, “Bizim, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmamız gerekiyor. Bunu tamamladığımız takdirde Türkiye, sürdürebilir büyüme hikayesini tamamlamaya doğru gidecek. Bursa, bu konuda çok güzel bir örnek. Kentin üretim altyapısı ve lojistik konumu son derece güçlü. Bursa’da yapılan doğru işlerin yayılımının sağlanması gerekiyor.” dedi. BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Bursa Model Fabrika’yı ziyaret ederek yetkililerden detaylı bilgi alma fırsatı bulduğunu belirten Esin Güral Argat, Model Fabrika’nın sunduğu imkanlardan faydalanmak istediklerini, bu kapsamda ilk etapta belirleyecekleri firmaların yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini başlatarak, işbirliklerini derinleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Esin Güral Argat, “Bizim de bölge olarak hem ekonomik gelişme hem de kalkınmaya değecek projeler yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Her şeyi sıfırdan yapmaya gerek yok, burada yapılmış iyi örnekleri alıp üzerine ne katacağız ve daha ileri nasıl götüreceğiz burada işi yapanlarla bilgi paylaşımıyla hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Bursa’da Vizyon da Var İcra da”

BTSO’nun Bursa için ortaya koyduğu vizyon projeleri hayata geçirmesinin bölgesel kalkınma için örnek olduğunu söyleyen Başkan Esin Güral Argat,“BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’dan BTSO’nun çalışmalarını detaylı bir şekilde dinleme fırsatı bulduk. Burada örnek nitelikte çok değerli projeler hayata geçmiş. Vizyon olmadan bu işler olmaz. Daha da önemlisi ise belirlenen vizyon doğrultusunda harekete geçmektir. Başarıyı getiren icradır. Bursa’da da önemli bir vizyon ortaya konulmuş ve bunun icrası sağlanmış. En başta başarıyı getiren durum da bu. İbrahim başkanımızı, yönetimini ve meclisini tebrik ediyorum, eline emeğine sağlık.” açıklamasında bulundu.

“Btso’nun gelişmiş potansiyeli bizi çok etkiledi”

Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ise BTSO’nunmakro düzeydeki projelerini Kütahya’da da hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi. “Biz zaten iki komşu şehiriz. Ayağımızın biri Bursa’da ama biz Bursa’nın BTSO öncülüğünde bu kadar büyük projeleri hayata geçirdiğini bilmiyorduk. Bunları gördük ve çok mutlu olduk. BTSO’nun desteğiyle Kütahya’da da projeler yapmaya çalışacağız. Gerekli desteği alacağımıza inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Şeref Kazcıoğlu, “Bursa’nın gelişmiş bir potansiyelde birbirinden önemli projeleri hayata geçirmesi bizi çok etkiledi. Başkan İbrahim Burkay’ı, Oda yönetimini, meclisini ve BTSO çalışanlarını kutluyorum.” dedi.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk de, “Bursa BTSO’nun rehberliğinde kendisini aşmış ve dünya ölçeğinde bir teknolojiye ulaşmış. BTSO, BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Model Fabrika gibi projelerle üyelerine en üst seviyede hizmet veren, kentine ve ülkemize katma değer sağlayan bir kurum. BTSO bizi dünya ölçeğinde tanıtan bir vizyona sahip.” diye konuştu.

Kütahya heyetinden Btso’nun projelerine ziyaret

Kütahya iş dünyası temsilcileri, BTSO’nun DOSAB’da hayata geçirdiği BUTGEM, BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ve BUTEKOM’u ziyaret etti. Kütahya heyetinin son durağı ise uzay havacılık ve eğitim alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk beş merkezinden biri olan GUHEM oldu. Kütahya iş dünyası temsilcileri, söz konusu ziyaretlerde, gerçekleştirilen çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.