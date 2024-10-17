Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ı Belediyemiz Başkanlık Makamı’nda ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duydum.

Sayın Valimiz Akyıldız ile Yıldırım için neler yapabiliriz ortak hizmetler olarak neler üretebilirizve çalışmalarımız hakkında genel değerlendirmelerde bulunduk. Devam eden çalışmalarımızı ve planlanan projeleri değerlendirdik.

Sayın Valimiz Erol Ayyıldız’a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri ve bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum.” İfade etti.