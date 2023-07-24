Bursa Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı

Bursa Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren etkisini artırarak çarşamba ve perşembe günleri mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olması beklendiğinden yüksek sıcaklığın meydana getirebileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları, açık alanda bulunmamaları gerekmektedir."