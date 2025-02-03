Bursa Valiliği, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

11 Şubat’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."