Bursa Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri duyurdu.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili olarak, ilimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler istikametinde hareket edilecektir. Bu çerçevede ilimizde bin 141 sandık bölgesi ve 6 bin 862 sandıkta toplam 2 milyon 367 bin 628 seçmen oy kullanacaktır.

İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yapacaktır" denildi.