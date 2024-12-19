Bursa’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 100. yılı çerçevesine hazırlanan "Bursa Vakfiyeleri ve Vakıf Sergi Eserleri Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 100. yılı çerçevesine hazırlanan "Bursa Vakfiyeleri ve Vakıf Sergi Eserleri Fotoğraf Sergisi" Birlik Vakfı Murat Hüdavendigar İmareti Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz, Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammet Yılmaz ve Uludağ Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan katıldı.

İslam medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, "Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 100. yılı ancak vakıf kurumunun İslam medeniyetinde yer alışının 100 yıl ile sınırlanmayacağını bilmemiz gerekir. İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak tarif edilir. Temelini Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam’ın uygulamalarından alan vakıf uygulamaları 1400 sene boyunca İslam coğrafyasının her sahasını nakış nakış işleyen eserleri beslemiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam’ın hadisinde insanoğlu vefat ettiğinde 3 kişi hariç amel defteri kapanır demiştir. 3 kişiden birisi de Sadaka-i cariye hazırlayan veya bağışlayan kişidir. İslam hukunda Sadaka-i cariye genel itibariyle vakıf kurumu olarak nitelendirilir" şeklinde konuştu.

Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammet Yılmaz ise, "1985 yılında İstanbul’da, 2000’li yılların başında Bursa’da insanı merkeze koyan insan yetiştirmek için gayret eden öğrenci burslarıyla, aşeviyle ve öğrenci yurtlarıyla hizmet vermekteyiz. Binalar ve vakıfçılık önemli ama vakıf insanı yetiştirmek çok daha kıymetli. Çünkü kurumlar, kişiler devlet bile insanla birlikte hareket ediyor. Biz çocuklarımıza bile tarihe mâl olmuş insanların ismini veriyoruz. Bugün huzurunda bulunduğumuz Murat Hüdavendigar Hazretleri bunlardan bir tanesi. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz kendisini" dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz, "Evet biz bir vakıf medeniyetiyiz ama tarihte kalmış bir medeniyet değiliz. Varlığımız aynen devam ediyor ve vakıflar bir kurum olarak bütün bir hayatı tanzim eden yönüyle hala çağdaş dünyaya en özgün en önemli tekliflerimizden biri olarak varlığını sürdürüyor" diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam ise, "Vakıflar iki cephesi vardır. Vakıfların bir yönü merhamet ve şefkat, diğer taraftan imar, inşa ve ihya yönüdür. Bu yönüyle de vakfiyelerimizi incelediğimizde her bir vakfiyemiz bir iyilik harekâtı olma yönünün daha da ilerisinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu görüyoruz" dedi.

Vakıf Geleneği ve Bursa Vakıfları Sempozyumu 19-20 Aralık tarihinde kadar devam edecek. 5 oturum halinde 2 gün sürecek etkinlikle birçok konuşmacı, vakıf ve tarihi konuları ele alacak.